Количество жертв пожара в Пакистане увеличилось до 153 человек

MIGnews.com.ua

По последним данным, в результате возгорания цистерны с топливом в провинции Пенджаб в Пакистане погибли 153 человека. Об этом сообщает The Assiciated Press .

Спасатели считают, что число жертв может возрасти, так как несколько десятков человек до сих пор находятся в критическом состоянии.

Известно, что цистерна с топливом загорелась в городе Бахавалпур. Согласно предварительной информации, местные жители пришли собирать топливо на место, где перевернулась автоцистерна. Спустя некоторое время цистерна загорелась, в результате чего люди, которые находились рядом, сгорели заживо.