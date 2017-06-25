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Количество жертв пожара в Пакистане увеличилось до 153 человек
25.06.2017 17:25

Количество жертв пожара в Пакистане увеличилось до 153 человек

По последним данным, в результате возгорания цистерны с топливом в провинции Пенджаб в Пакистане погибли 153 человека. Об этом сообщает The Assiciated Press.

Спасатели считают, что число жертв может возрасти, так как несколько десятков человек до сих пор находятся в критическом состоянии.

Известно, что цистерна с топливом загорелась в городе Бахавалпур. Согласно предварительной информации, местные жители пришли собирать топливо на место, где перевернулась автоцистерна. Спустя некоторое время цистерна загорелась, в результате чего люди, которые находились рядом, сгорели заживо.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Пакистане в результате пожара бензовоза в городе Бахавалпур погибли как минимум 123 человека, еще несколько десятков были ранены.

Теги материала: Пакистан, пожар, цистерна, топливо, погибшие, пострадавшие
Новости СМИ2
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