На Закарпатье второй раз за неделю произошел пожар на одной и той же свалке

MIGnews.com.ua

В субботу, 24 июня, в Закарпатской области на территории полигона твердых бытовых отходов возле села Дубровка произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Прибыв на место, пожарно-спасательные подразделения выяснили, что площадь пожара составляет приблизительно 50 квадратных метров. Пожарники зафиксировали два очага тление ориентировочно по 25 квадратных метров.

Отмечается, что ликвидацией возгорания занимались дежурные отделения пятой государственной пожарно-спасательной части города Иршава и государственного пожарно-спасательного поста села Долгое, их общая численность составила десять человек личного состава и две единицы техники.

Пожар начался приблизительно в 11:05, его удалось локализовать в 13:45, а полностью ликвидировать в 20:35. В результате пожара был уничтожен мусор на площади 50 квадратных метров, объемом приблизительно 72 куб. м. Погибших и травмированных не было.