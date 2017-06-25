Японию сотрясло мощное землетрясение

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 июня, в Японии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,6 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает The Times of India .

В результате землетрясение, которое произошло в горной местности в центральной части страны, пострадали как минимум два человека, они получили незначительные травмы.

В Японском метеорологическом агентстве рассказали, что землетрясение произошло приблизительно в 7:00 по местному времени на глубине в семь километров в префектуре Нагано. Эпицентр располагался примерно в 190 километрах к западу от Токио.

Геологическая служба Соединенных Штатов Америки определила магнитуду землетрясения в 5,2 балла.

Также представители Агентства по предотвращению пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что зафиксировано несколько случаев падения черепицы и разбитого стекла. Однако опасности цунами в результате землетрясения нет.