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Японию сотрясло мощное землетрясение
25.06.2017 16:24

Японию сотрясло мощное землетрясение

В воскресенье, 25 июня, в Японии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,6 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает The Times of India.

В результате землетрясение, которое произошло в горной местности в центральной части страны, пострадали как минимум два человека, они получили незначительные травмы.

В Японском метеорологическом агентстве рассказали, что землетрясение произошло приблизительно в 7:00 по местному времени на глубине в семь километров в префектуре Нагано. Эпицентр располагался примерно в 190 километрах к западу от Токио.

Геологическая служба Соединенных Штатов Америки определила магнитуду землетрясения в 5,2 балла.

Также представители Агентства по предотвращению пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что зафиксировано несколько случаев падения черепицы и разбитого стекла. Однако опасности цунами в результате землетрясения нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правительство японского города Хамамацу в префектуре Сидзуока распространило обновленные предписания, в которых порекомендовало приблизительно 200 тысячам жителей спрятаться в центрах эвакуации в связи с угрозой последствий мощных ливней, которые обрушились на западную и центральную часть страны

Теги материала: Япония, землетрясение, пострадавшие, цунами
Новости СМИ2
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