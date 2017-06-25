В Одесской области пограничники обнаружили разыскиваемые Интерполом авто

MIGnews.com.ua

В субботу, 24 июня, в Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали два автомобиля, которые были похищены в Португалии и Венгрии. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали иномарки в пункте пропуска "Кучурган". Обоими транспортными средствами управляли граждане Украины. Сообщается, что на автомобили BMW 1996 года выпуска и Volkswagen 2007 года выпуска молдавской регистрации сработала база данных Интерпола во время проведения мероприятий пограничного контроля. Таким образом, стало известно, что транспортные средства похитили в Португалии и Венгрии.

В настоящее время водители и автомобили переданы сотрудникам Национальной полиции в Одесской области.