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В Киеве на Дарнице произошел пожар в офисе: здание сгорело дотла
25.06.2017 15:55

В Киеве на Дарнице произошел пожар в офисе: здание сгорело дотла  Видеорепортаж

В воскресенье, 25 июня, утром в Киеве произошло возгорание в одноэтажном здании. Об этом сообщили очевидцы происшествия, пишет УНН.

Пожар произошел на улице Сивашской, что в Дарницком районе Киева. По предварительным данным, возгорание началось в одном из офисов, расположенных на этой улице.

По словам очевидцев инцидента, перед тем как начался пожар, был слышен хлопок. При этом огонь уничтожил здание еще до того, как на место прибыли спасатели.

"Загорелась одноэтажное здание. Огонь уничтожил помещение еще до приезда спасателей. Сейчас пожар уже ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на воскресенье, 25 июня, в одном из жилых домов Киева произошел пожар, в результате которого погиб один человек. 

Теги материала: пожар, Дарница, Киев, видео, офис
Новости СМИ2
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