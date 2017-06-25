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В Луганской области перевернулся автобус с пассажирами, 12 человек пострадали
25.06.2017 15:46

В Луганской области перевернулся автобус с пассажирами, 12 человек пострадали  Фоторепортаж

В воскресенье, 25 июня, в Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси марки Mersedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел приблизительно в 7:30 на трассе Беловодск - Станица Луганская неподалеку от поселка Нижняя Ольховая. Согласно предварительной информации, водитель съехал с трассы, после чего маршрутное такси перевернулось. В результате аварии пострадали 12 человек, среди них было двое детей в возрасте 14 и двух лет.

На место происшествия вызвали спасателей, после прибытия они помогли пассажирам освободиться из маршрутного такси, затем пострадавших передали медицинским работникам. В настоящее время причина аварии устанавливается.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в штате Эспириту-Санто в Бразилии грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. В результате происшествия погиб 21 человек.

Теги материала: Луганская область, ДТП, автобус, пассажиры, пострадавшие, фото
Новости СМИ2
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