В Луганской области перевернулся автобус с пассажирами, 12 человек пострадали

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 июня, в Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси марки Mersedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел приблизительно в 7:30 на трассе Беловодск - Станица Луганская неподалеку от поселка Нижняя Ольховая. Согласно предварительной информации, водитель съехал с трассы, после чего маршрутное такси перевернулось. В результате аварии пострадали 12 человек, среди них было двое детей в возрасте 14 и двух лет.

На место происшествия вызвали спасателей, после прибытия они помогли пассажирам освободиться из маршрутного такси, затем пострадавших передали медицинским работникам. В настоящее время причина аварии устанавливается.