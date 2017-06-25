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В Испании бушуют лесные пожары, тысячу человек эвакуировали
25.06.2017 15:34

В Испании бушуют лесные пожары, тысячу человек эвакуировали  Фоторепортаж

В Испании в связи с лесными пожарами в муниципалитете Могер в автономном сообществе Андалусия эвакуировали как минимум тысячу человек. Об этом сообщает The Associated Press.

В настоящее время пожар уже продвинулся на запад и распространился на один из наиболее важных природных заповедников Испании - национальный парк Донана. Чиновник отдела по экологическим вопросам региона Жозе Грегорио Фискал Лопес рассказал, что пожар попал в границы заповедника, теперь усилия по его ликвидации сосредоточены именно там.

Также региональный президент Андалусии Сьюзан Диаз заявила, что после того, как из кемпингов и домов около города Могер на южном побережье страны эвакуировали тысячу человек, риска для населения нет.

Она добавила, что пожар, который начался вечером в субботу, 24 июня, сложно потушить из-за горячей и сухой погоды, температуры, которая достигает +39 градусов и смены ветра.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Португалии в районе Лорисейра округа Сантарен потерпел крушение самолет Canadair, который занимался ликвидацией лесных пожаров.

Теги материала: Испания, лесные пожары, эвакуация, национальный парк, фото
Новости СМИ2
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