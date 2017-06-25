В Великобритании автомобиль въехал в толпу у мечети

В Великобритании, автомобиль въехал в толпу людей возле мечети в Ньюкасле, сообщает в своем Twitter газета The Daily Mail.
"Автомобиль проехал сквозь группу людей, собравшихся на религиозный праздник возле мечети Ньюкасла", - сказано в сообщении.
По данным британских СМИ, могли пострадать до семи человек. Также сообщается, что среди пострадавших могли быть дети.
В полиции сообщили, что пострадали 5 человек, задержана подозреваемая. На данный момент версия теракта не рассматривается.
"Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении", - говорится в заявлении полиции.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в бразильском штате Эспириту-Санто грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в результате чего погиб 21 человек.