В Великобритании автомобиль въехал в толпу у мечети

MIGnews.com.ua

В Великобритании, автомобиль въехал в толпу людей возле мечети в Ньюкасле, сообщает в своем Twitter газета The Daily Mail.

"Автомобиль проехал сквозь группу людей, собравшихся на религиозный праздник возле мечети Ньюкасла", - сказано в сообщении.



По данным британских СМИ, могли пострадать до семи человек. Также сообщается, что среди пострадавших могли быть дети.

В полиции сообщили, что пострадали 5 человек, задержана подозреваемая. На данный момент версия теракта не рассматривается.

"Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении", - говорится в заявлении полиции.