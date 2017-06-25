Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Великобритании автомобиль въехал в толпу у мечети
25.06.2017 14:32

В Великобритании автомобиль въехал в толпу у мечети  Фоторепортаж

В Великобритании, автомобиль въехал в толпу людей возле мечети в Ньюкасле, сообщает в своем Twitter газета The Daily Mail.

 "Автомобиль проехал сквозь группу людей, собравшихся на религиозный праздник возле мечети Ньюкасла", - сказано в сообщении.

По данным британских СМИ, могли пострадать до семи человек. Также сообщается, что среди пострадавших могли быть дети.

В полиции сообщили, что пострадали 5 человек, задержана подозреваемая. На данный момент версия теракта не рассматривается.

"Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении", - говорится в заявлении полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в бразильском штате Эспириту-Санто грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в результате чего погиб 21 человек.

Теги материала: Великобритания, автомобиль, толпа, пострадавшие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Пакистане взорвалась замаскированная под игрушку бомба, 6 детей погибли
Важное
В Пакистане взорвалась замаскированная под игрушку бомба, 6 детей погибли
В Лондоне эвакуированы посетители с колеса обозрения из-за неразорвавшегося снаряда
Важное
В Лондоне эвакуированы посетители с колеса обозрения из-за неразорвавшегося снаряда
Количество жертв пожара в Пакистане увеличилось до 153 человек
Важное
Количество жертв пожара в Пакистане увеличилось до 153 человек
Японию сотрясло мощное землетрясение
Важное
Японию сотрясло мощное землетрясение
В Одесской области пограничники обнаружили разыскиваемые Интерполом авто
Важное
В Одесской области пограничники обнаружили разыскиваемые Интерполом авто
В Луганской области перевернулся автобус с пассажирами, 12 человек пострадали
Важное
В Луганской области перевернулся автобус с пассажирами, 12 человек пострадали  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
Эксклюзив  Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
25.06.2017
Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
Эксклюзив  Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
24.06.2017
Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
Эксклюзив  Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
24.06.2017
Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы
Эксклюзив  Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы  Видеорепортаж
23.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Голодовка политиков:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика