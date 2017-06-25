Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В МинАТО заявили о критической ситуации с водоснабжением жителей Донбасса
25.06.2017 14:29

В МинАТО заявили о критической ситуации с водоснабжением жителей Донбасса

На сегодняшний день обстановка вокруг снабжения жителей Донбасса водой остается критической. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Начиная с февраля 2017 года, в результате постоянных обстрелов полноценно работает только одна с трех веток Южно-Донбасского водопровода. При этом вода подается еще и с потерями в 1000 кубометров в час. За счет этого объема есть возможность обеспечить базовые нужды людей, однако постоянно существует угроза новых обстрелов.

В МинАТО назвали наибольшей нынешней проблемой невозможность полноценно отремонтировать все поврежденные участки водопровода.

"Украина просит российскую сторону предоставить доступ к водопроводу и разрешить выполнение ремонтных работ. Российская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон никаких гарантий не дает", - указали в ведомстве.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, две неработающие шахты, которые находятся возле Торецка Донецкой области, подтапливаются из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецк"

Теги материала: вода, Донбасс, водопровод, ремонт, обстрел
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики и не думают придерживаться согласованного перемирия
Важное
Штаб АТО: Боевики и не думают придерживаться согласованного перемирия
Геращенко заявила об экологической катастрофе на Донбассе из-за состояния шахт
Важное
Геращенко заявила об экологической катастрофе на Донбассе из-за состояния шахт
Под Торецком подтапливаются две шахты: город на грани техногенной катастрофы
Важное
Под Торецком подтапливаются две шахты: город на грани техногенной катастрофы
Штаб: Силы АТО задержали группу диверсантов, в составе которой были россияне
Важное
Штаб: Силы АТО задержали группу диверсантов, в составе которой были россияне
Во Львове произошла авария на магистральном водопроводе: половина города без воды
Важное
Во Львове произошла авария на магистральном водопроводе: половина города без воды
Штаб АТО: Боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного вооружения
Важное
Штаб АТО: Боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного вооружения

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
Эксклюзив  Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
25.06.2017
Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
Эксклюзив  Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
24.06.2017
Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
Эксклюзив  Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
24.06.2017
Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы
Эксклюзив  Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы  Видеорепортаж
23.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Голодовка политиков:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика