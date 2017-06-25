В МинАТО заявили о критической ситуации с водоснабжением жителей Донбасса

MIGnews.com.ua

На сегодняшний день обстановка вокруг снабжения жителей Донбасса водой остается критической. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Начиная с февраля 2017 года, в результате постоянных обстрелов полноценно работает только одна с трех веток Южно-Донбасского водопровода. При этом вода подается еще и с потерями в 1000 кубометров в час. За счет этого объема есть возможность обеспечить базовые нужды людей, однако постоянно существует угроза новых обстрелов.

В МинАТО назвали наибольшей нынешней проблемой невозможность полноценно отремонтировать все поврежденные участки водопровода.

"Украина просит российскую сторону предоставить доступ к водопроводу и разрешить выполнение ремонтных работ. Российская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон никаких гарантий не дает", - указали в ведомстве.