В Киевской области фермер из охотничьего ружья подстрелил двух рабочих

MIGnews.com.ua

На поле в селе Старая Оржица, что в Згуровском районе Киевской области, произошла стычка между местными фермерами, в результате которой двух человек с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что недоразумение между фермерами и арендаторами. Последние работали на поле и перекрыли дорогу фермеру с сыном, которые направляли туда же. Возникла словесная перепалка, в результате которой молодой человек достал из машины гладкоствольное ружье МР-27Н и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Однако его отец из своего 20-мм охотничьего оружия МЦ-2001 начал сразу стрелять по рабочим.

"Двух жителей села Старая Оржица доставлено в больницу. Врачи диагностировали у одного человека ранение правой нижней конечности, а у другого - ранения плеча и шеи", - сообщили в пресс-службе.

Полицейские задержали стрелявшего фермера в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовно дело по статье 15 и по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.