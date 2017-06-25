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В Киевской области фермер из охотничьего ружья подстрелил двух рабочих
25.06.2017 13:59

В Киевской области фермер из охотничьего ружья подстрелил двух рабочих

На поле в селе Старая Оржица, что в Згуровском районе Киевской области, произошла стычка между местными фермерами, в результате которой двух человек с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области.  

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что недоразумение между фермерами и арендаторами. Последние работали на поле и перекрыли дорогу фермеру с сыном, которые направляли туда же. Возникла словесная перепалка, в результате которой молодой человек достал из машины гладкоствольное ружье МР-27Н и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Однако его отец из своего 20-мм охотничьего оружия МЦ-2001 начал сразу стрелять по рабочим.  

"Двух жителей села Старая Оржица доставлено в больницу. Врачи диагностировали у одного человека ранение правой нижней конечности, а у другого - ранения плеча и шеи", - сообщили в пресс-службе.

Полицейские задержали стрелявшего фермера в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовно дело по статье 15 и по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 24 июня неизвестный по телефону сообщил правоохранителям, что он заминировал Московский мост в Киеве.

Теги материала: Киевская область, стрельба, поле, полиция, фермер
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