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На улицах Львова до сих пор лежит более 10 тысяч тонн мусора
25.06.2017 13:17

На улицах Львова до сих пор лежит более 10 тысяч тонн мусора

По состоянию на утро воскресенья, 25 июня, из Львова было вывезено 680 тонн мусора. Однако накопленный мусор остается еще на 36% городских площадок. Общее количество еще не вывезенного мусора составляет 10 тысяч 730 тонн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы львовского горсовета.

"Больше всего невывезенных площадок остается в Сиховском (185) и в Шевченковском (130) районах. В Франковском районе Львова осталось 94 площадки, с которых до сих пор не вывезли ТБО, в Железнодорожном - 37, Лычаковском - две", - сообщили в горсовете.

По данным чиновников, из Галицкого района рабочие уже успели вывезти весь мусор. Тем не менее, перенакопленными еще остаются 448 площадок жилищного фонда, где лежит 6 тысяч 720 тонн ТБО. Также 210 тонн мусора находятся на площадках бюджетных учреждений и 3 тысячи 800 тонн ТБО лежат на перегрузочных станциях.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 24 июня, во Львове произошла авария на магистральном водопроводе, в результате которой половина города осталась без холодной и горячей воды.

Теги материала: Львов, мусор, вывоз
Новости СМИ2
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