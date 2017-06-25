Под Торецком подтапливаются две шахты: город на грани техногенной катастрофы

MIGnews.com.ua

Две неработающие шахты, которые находятся возле Торецка Донецкой области, подтапливаются из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецк". Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра АТО в Facebook.

На данный момент подтапливаются шахты имени Артема и "Южная". Из-за этого на поверхность поднимается газ метан, который заполняет подвалы жилых и производственных помещений и может привести к взрыву или отравлению людей.

"Вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода "Горловка-Торецк", возникшие вследствие обстрелов со стороны НВФ ОРДО. По подсчетам коммунальных служб Торецк на землю ежедневно вытекает около 15 тысяч кубометров воды", - указали в СЦКК.

Кроме этого из-за постоянной потери воды и невозможности отремонтировать водопровод 35 тысяч Торецка живут в режиме жесткой экономии. Люди получают воду только два часа в сутки. В связи со значительным повышением температуры воздуха ситуация значительно ухудшилась. Мэр города Юрий Евсиков заявил, что подобная ситуация может привести к вспышке эпидемии инфекционных заболеваний.

Директор Торецкого производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства Юрий Никулин отметил, что обследовать и восстановить водопровод возможно на протяжении двух-трех дней. Однако на сегодняшний день специалисты не могут приступить к работе из-за постоянных обстрелов.