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На полигоне под Харьковом погибли двое военнослужащих ВСУ
26.04.2017 18:46

На полигоне под Харьковом погибли двое военнослужащих ВСУ

Во время занятий по боевой подготовке на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области погибли двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Восток" ВСУ в Facebook.

По факту происшествия проводится расследование.

"Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войсками оперативного командования "Восток", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на 18:00 среды, 26 апреля, незаконные вооруженные формирования 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате военных действий на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.

Теги материала: ВСУ, полигон, погибли, Харьковская область, военные
Новости СМИ2
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