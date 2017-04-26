На полигоне под Харьковом погибли двое военнослужащих ВСУ

Во время занятий по боевой подготовке на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области погибли двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Восток" ВСУ в Facebook.
По факту происшествия проводится расследование.
"Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войсками оперативного командования "Восток", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на 18:00 среды, 26 апреля, незаконные вооруженные формирования 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате военных действий на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.