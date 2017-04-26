ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
26.04.2017 18:22

Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

По состоянию на 18:00 среды, 26 апреля, незаконные вооруженные формирования 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают цинично нарушать режим тишины. С начала суток враг 18 раз обстрелял позиции сил АТО", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм по украинским позициям около Широкино. При этом под обстрел из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские опорные пункты около Водяного, а из гранатометов различных систем - около Новотроицкого. Кроме того, в Марьинке вели огонь вражеские снайперы.

В Донецкой области оккупанты применили минометы калибра 82 мм по украинским военным в районе Авдеевки и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие - в районе Новгородского. Также в Новгородским стрелял вражеский снайпер.

В Луганском области боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра по украинским опорным пунктам около Новоалександровки. Кроме того, из минометов 82 мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям ВСУ в районе Троицкого. При этом украинские позиции около Попасной попали под огонь из минометов калибра 120 мм. Также из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг вел огонь по защитникам Новозвановки.

Стоит отметить, что в результате военных действий на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер заявил, что вооруженный конфликт на востоке Украины может обернуться более серьезной конфронтацией. Генсек ОБСЕ подчеркнул, что в организации сейчас работают над предотвращением эскалации.

Теги материала: АТО, Донбасс, обстрел, боевики, ВСУ
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На полигоне под Харьковом погибли двое военнослужащих ВСУ
Важное
На полигоне под Харьковом погибли двое военнослужащих ВСУ
Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки трое погибших
Важное
Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки трое погибших
В Штабе АТО сообщили о гибели украинского военного на Донбассе
Важное
В Штабе АТО сообщили о гибели украинского военного на Донбассе
На Донбассе обнаружили мины, находящиеся на вооружении лишь у ВС РФ
Важное
На Донбассе обнаружили мины, находящиеся на вооружении лишь у ВС РФ  Фоторепортаж
Разведка: Боевики проводят передислокацию под видом подготовки к параду
Важное
Разведка: Боевики проводят передислокацию под видом подготовки к параду
У наблюдателей ОБСЕ на Донбассе требовали документы для проверки
Важное
У наблюдателей ОБСЕ на Донбассе требовали документы для проверки

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Эксперт: В Украине через год могут ввести визовый режим с Россией
Эксклюзив  Эксперт: В Украине через год могут ввести визовый режим с Россией
26.04.2017
Фесенко: Россия использовала Аграмунта в своих целях и выбросила, как тряпку
Эксклюзив  Фесенко: Россия использовала Аграмунта в своих целях и выбросила, как тряпку
26.04.2017
В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
Эксклюзив  В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
26.04.2017
"Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
Эксклюзив  "Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
26.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика