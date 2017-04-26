Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

MIGnews.com.ua

По состоянию на 18:00 среды, 26 апреля, незаконные вооруженные формирования 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают цинично нарушать режим тишины. С начала суток враг 18 раз обстрелял позиции сил АТО", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм по украинским позициям около Широкино. При этом под обстрел из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские опорные пункты около Водяного, а из гранатометов различных систем - около Новотроицкого. Кроме того, в Марьинке вели огонь вражеские снайперы.

В Донецкой области оккупанты применили минометы калибра 82 мм по украинским военным в районе Авдеевки и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие - в районе Новгородского. Также в Новгородским стрелял вражеский снайпер.

В Луганском области боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра по украинским опорным пунктам около Новоалександровки. Кроме того, из минометов 82 мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям ВСУ в районе Троицкого. При этом украинские позиции около Попасной попали под огонь из минометов калибра 120 мм. Также из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг вел огонь по защитникам Новозвановки.

Стоит отметить, что в результате военных действий на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.