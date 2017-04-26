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СБУ нагрянула с обысками в офис "Укргаздобычи"
26.04.2017 18:08

СБУ нагрянула с обысками в офис "Укргаздобычи"

В среду, 26 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе ПАО "Укргаздобыча". Об этом сообщили в  пресс-службе компании.

"Обыски проводятся представителями СБУ по определению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов. Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое компания легально закупила через систему ProZorro", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании заявляют о сотрудничистве со Службой безопасности, однако действия силовиков могут дестабилизировать ее деятельность.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 26 апреля, представители СБУ провели обыск в офисе инвестиционной компании Dragon Capital. Обыски в крупнейшей инвестиционной компанией Dragon Capital проводились в связи с незаконным использованием программного обеспечения

Кроме того, в среду, 26 апреля, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели обыски у руководителей крупнейшего дистрибьютора табачной продукции компании "Тедис Украина". 

Теги материала: СБУ, обыск, Укргаздобыча, Укргазвыдобування
Новости СМИ2
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