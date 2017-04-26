ГПУ провела "результативный обыск" у руководителей табачного монополиста "Тедис"

MIGnews.com.ua

В среду, 26 апреля, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски у руководителей крупнейшего дистрибьютора табачной продукции компании "Тедис Украина".

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Самый результативный обыск. Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей компании "Тедис". Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета - 300 миллионов гривен перечислены в госбюджет Украины", - написал генпрокурор.

Кроме того, по словам Луценко, ГПУ также получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании "Тедис", которые на данный момен являются гражданами Российской Федерации.

В пресс-службе ГПУ сообщают о том, что досудебное расследование продолжается.

Кроме того, отмечается, что по результатам проведенных в уголовном производстве следственных и процессуальных действий получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении генеральному директору и члену дирекции - директору дирекции указанного общества в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"В связи с этим в среду, 26 апреля, следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины указанным должностным лицам ООО "Тедис Украина" сообщено о подозрении в совершении названных выше уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.