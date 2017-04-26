ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
ГПУ провела "результативный обыск" у руководителей табачного монополиста "Тедис"
26.04.2017 17:50

ГПУ провела "результативный обыск" у руководителей табачного монополиста "Тедис"  Фоторепортаж

В среду, 26 апреля, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски у руководителей крупнейшего дистрибьютора табачной продукции компании "Тедис Украина".

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Самый результативный обыск. Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей компании "Тедис". Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета - 300 миллионов гривен перечислены в госбюджет Украины", - написал генпрокурор.

Кроме того, по словам Луценко, ГПУ также получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании "Тедис", которые на данный момен являются гражданами Российской Федерации.

В пресс-службе ГПУ сообщают о том, что досудебное расследование продолжается.

Кроме того, отмечается, что по результатам проведенных в уголовном производстве следственных и процессуальных действий получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении генеральному директору и члену дирекции - директору дирекции указанного общества в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"В связи с этим в среду, 26 апреля, следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины указанным должностным лицам ООО "Тедис Украина" сообщено о подозрении в совершении названных выше уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 26 апреля,  представители СБУ провели обыск в офисе инвестиционной компании Dragon Capital. Обыски в крупнейшей инвестиционной компанией Dragon Capital проводились в связи с незаконным использованием программного обеспечения. При этом представитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская не исключила, что подобная причина может быть "ширмой" для проведения обысков в такой крупной инвесткомпании.

Теги материала: ГПУ, обыск, табак, монополия, Юрий Луценко
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ нагрянула с обысками в офис "Укргаздобычи"
Важное
СБУ нагрянула с обысками в офис "Укргаздобычи"
В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
Важное
Эксклюзив  В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
ГПУ проводит расследование о растрате "Укртрансгазом" 140 млн гривен
Важное
ГПУ проводит расследование о растрате "Укртрансгазом" 140 млн гривен
В Киеве разоблачили типографию, изготавливающую фальшивые документы для боевиков Донбасса
Важное
В Киеве разоблачили типографию, изготавливающую фальшивые документы для боевиков Донбасса  Фоторепортаж
Луценко: Во Львове на взятке в 40 тысяч гривен погорел замруководителя аэропорта
Важное
Луценко: Во Львове на взятке в 40 тысяч гривен погорел замруководителя аэропорта  Фоторепортаж
ГПУ: Официальных данных о бегстве экс-"беркутовцев" нет
Важное
ГПУ: Официальных данных о бегстве экс-"беркутовцев" нет  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Эксперт: В Украине через год могут ввести визовый режим с Россией
Эксклюзив  Эксперт: В Украине через год могут ввести визовый режим с Россией
26.04.2017
Фесенко: Россия использовала Аграмунта в своих целях и выбросила, как тряпку
Эксклюзив  Фесенко: Россия использовала Аграмунта в своих целях и выбросила, как тряпку
26.04.2017
В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
Эксклюзив  В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
26.04.2017
"Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
Эксклюзив  "Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
26.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика