ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
26.04.2017 15:59

Эксклюзив  В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе

В связи с незаконным использованием программного обеспечения крупнейшей инвестиционной компанией Dragon Capital Служба безопасности Украины провела обыски в их офисе.

Об этом заявила представитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская, передает NewsOne.

Она подчеркнула, что СБУ имела необходимое решение суда на изъятие компьютерной техники, где было установлено это программное обеспечение.

"Обыски прошли спокойно, без оружия, в рамках закона и продлились около часа. Правоохранителями были изъяты несколько единиц компьютерной техники, которые отправят на экспертизу. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию", - рассказала представитель пресс-службы.

При этом Белобловская не исключила, что подобная причина может быть "ширмой" для проведения обысков в такой крупной инвесткомпании.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 26 апреля,  представители СБУ провели обыск в офисе инвестиционной компании Dragon Capital. 

Теги материала: СБУ, обыск, компьютер, инвесторы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ в Кировоградской области разоблачила группировку наркоторговцев
Важное
СБУ в Кировоградской области разоблачила группировку наркоторговцев  Фоторепортаж
На Донбассе обнаружили мины, находящиеся на вооружении лишь у ВС РФ
Важное
На Донбассе обнаружили мины, находящиеся на вооружении лишь у ВС РФ  Фоторепортаж
В СБУ назвали основную версию взрывов на складах с боеприпасами в Балаклее
Важное
В СБУ назвали основную версию взрывов на складах с боеприпасами в Балаклее
В Борисполе СБУ задержала рэкетиров, угрожавших предпринимателям расправой
Важное
В Борисполе СБУ задержала рэкетиров, угрожавших предпринимателям расправой
В Ровенской области задержали украинских журналистов по подозрению в подготовке диверсии
Важное
В Ровенской области задержали украинских журналистов по подозрению в подготовке диверсии
СБУ задержала на крупной взятке следователя из Нацполиции
Важное
СБУ задержала на крупной взятке следователя из Нацполиции

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
Эксклюзив  В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
26.04.2017
"Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
Эксклюзив  "Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
26.04.2017
Апрельское новолуние: советы астролога как провести этот день с пользой
Эксклюзив  Апрельское новолуние: советы астролога как провести этот день с пользой
26.04.2017
Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС
Эксклюзив  Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС  Фоторепортаж  Видеорепортаж
26.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика