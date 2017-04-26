В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе

MIGnews.com.ua

В связи с незаконным использованием программного обеспечения крупнейшей инвестиционной компанией Dragon Capital Служба безопасности Украины провела обыски в их офисе.

Об этом заявила представитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская, передает NewsOne.

Она подчеркнула, что СБУ имела необходимое решение суда на изъятие компьютерной техники, где было установлено это программное обеспечение.

"Обыски прошли спокойно, без оружия, в рамках закона и продлились около часа. Правоохранителями были изъяты несколько единиц компьютерной техники, которые отправят на экспертизу. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию", - рассказала представитель пресс-службы.

При этом Белобловская не исключила, что подобная причина может быть "ширмой" для проведения обысков в такой крупной инвесткомпании.