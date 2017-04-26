ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Сидящий в крымской тюрьме украинец покончил жизнь самоубийством
26.04.2017 15:32

Сидящий в крымской тюрьме украинец покончил жизнь самоубийством

Гражданин Украины, который был осужден и приговорен к отбыванию строка в тюрьме в Крыму, Андрей Лугин, в знак протеста покончил жизнь самоубийством, порезав себе вены.

Об этом на своем официальном сайте сообщил Центр информации про права человека.

Жена Андрея Ирина Лугина сообщила о том, что причиной самоубийства ее покойного супруга стал протест против своего переправления  в одну из колоний Мордовии, которое должно было состоятся 26 апреля, а также против отсутствия достойного медицинского лечения.

При этом, по словам правозащитников, в такой ситуации ранее оказался и другой заключенный - гражданин Украины Юрий Михайлов. Юрий, как и Андрей, 24 апреля заявил о сухой голодовке, протестуя против своего перемещения в колонию России.

Сам Лугин же объявил о голодовке 23 апреля, так как был против того, чтобы его этапировали в тюрьму в Россию.

Ранее Андрей выступал против того, что ему навязывают гражданство России и требовал передать его в Украину. Приговорен к тюремному заключению он был в 2010 году Апелляционным судом АРК.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 24 апреля, в американском штате Арканзас были казнены сразу двое заключенных Джек Джонс и Марсель Уильямс.

Теги материала: смерть, тюрьма, самоубийство, вены, Крым, заключенный
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Украине из-за "групп смерти" уже погибло четыре человека
Важное
В Украине из-за "групп смерти" уже погибло четыре человека
В США впервые за 17 лет за день казнили двоих заключенных
Важное
В США впервые за 17 лет за день казнили двоих заключенных
В Москве умер актер из "Интернов", выпав из окна
Важное
В Москве умер актер из "Интернов", выпав из окна
В киевском кафе в результате отравления умер человек
Важное
В киевском кафе в результате отравления умер человек
При участии гражданина США в Ялте открыли памятник Рузвельту
Важное
При участии гражданина США в Ялте открыли памятник Рузвельту  Фоторепортаж
В автомобильной аварии в ЮАР погибли 20 детей
Важное
В автомобильной аварии в ЮАР погибли 20 детей

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
Эксклюзив  В Dragon Capital рассказали свою версию причин обысков в их офисе
26.04.2017
"Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
Эксклюзив  "Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет
26.04.2017
Апрельское новолуние: советы астролога как провести этот день с пользой
Эксклюзив  Апрельское новолуние: советы астролога как провести этот день с пользой
26.04.2017
Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС
Эксклюзив  Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС  Фоторепортаж  Видеорепортаж
26.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика