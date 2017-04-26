Сидящий в крымской тюрьме украинец покончил жизнь самоубийством

MIGnews.com.ua

Гражданин Украины, который был осужден и приговорен к отбыванию строка в тюрьме в Крыму, Андрей Лугин, в знак протеста покончил жизнь самоубийством, порезав себе вены.

Об этом на своем официальном сайте сообщил Центр информации про права человека.

Жена Андрея Ирина Лугина сообщила о том, что причиной самоубийства ее покойного супруга стал протест против своего переправления в одну из колоний Мордовии, которое должно было состоятся 26 апреля, а также против отсутствия достойного медицинского лечения.

При этом, по словам правозащитников, в такой ситуации ранее оказался и другой заключенный - гражданин Украины Юрий Михайлов. Юрий, как и Андрей, 24 апреля заявил о сухой голодовке, протестуя против своего перемещения в колонию России.

Сам Лугин же объявил о голодовке 23 апреля, так как был против того, чтобы его этапировали в тюрьму в Россию.

Ранее Андрей выступал против того, что ему навязывают гражданство России и требовал передать его в Украину. Приговорен к тюремному заключению он был в 2010 году Апелляционным судом АРК.