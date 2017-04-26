В Днепре Филатов вместе со своим заместителем избили экс-начальника ЖЭКа

MIGnews.com.ua

В среду, 26 апреля, мэр Днепра Борис Филатов вместе со своим заместителем Михаилом Лысенко избили бывшего начальника ЖЭКа №37 Сергея Варфоломея. Пользователь Дмитрий Хозин выложил на своей странице в Facebook видео, на котором пострадавший сам рассказал о случившемся.

По его словам, визит Филатову он решил нанести для обсуждения вопроса программы поддержки обществ совладельцев многоквартирных домов Днепра. Тем не менее, разговор перерос в конфликт.

"Филатов ударил меня по лицу, а его зам – Михаил Лысенко плевал мне в лицо. Они обещали мне выколоть глаза", - сказал Верфоломей.

На место происшествия выехали врачи скорой помощи, которые оказали пострадавшему медицинскую помощь.

В свою очередь ни Филатов, ни Лысенко не комментируют сложившуюся ситуацию.