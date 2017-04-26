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В Днепре Филатов вместе со своим заместителем избили экс-начальника ЖЭКа
26.04.2017 13:47

В Днепре Филатов вместе со своим заместителем избили экс-начальника ЖЭКа  Видеорепортаж

В среду, 26 апреля, мэр Днепра Борис Филатов вместе со своим заместителем Михаилом Лысенко избили бывшего начальника ЖЭКа №37 Сергея Варфоломея. Пользователь Дмитрий Хозин выложил на своей странице в Facebook видео, на котором пострадавший сам рассказал о случившемся.

По его словам, визит Филатову он решил нанести для обсуждения вопроса программы поддержки обществ совладельцев многоквартирных домов Днепра. Тем не менее, разговор перерос в конфликт.

"Филатов ударил меня по лицу, а его зам – Михаил Лысенко плевал мне в лицо. Они обещали мне выколоть глаза", - сказал Верфоломей.

На место происшествия выехали врачи скорой помощи, которые оказали пострадавшему медицинскую помощь.

В свою очередь ни Филатов, ни Лысенко не комментируют сложившуюся ситуацию.   

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 12 марта в Днепре депутаты городского совета устроили потасовку на сессии горсовета.

Теги материала: Филатов, ЖЭК, драка, видео, Днепр
Новости СМИ2
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