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В России потерпел крушение истребитель МиГ-31
26.04.2017 13:39

В России потерпел крушение истребитель МиГ-31

В воскресенье, 25 апреля, в Красноярском крае РФ разбился истребитель МиГ-31, сообщает Корреспондент.

По данным источника, инцидент произошел в 40 километрах от города Канск.

Истребитель МиГ-31 упал в лесистой местности из-за потери пилотом управления.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники.

Кроме этого, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, около берегов Аляски военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки перехватили российские бомбардировщики Ту-95. Американцы отправили на перехват российских бомбардировщиков два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3.

Сообщается, что самолеты ВВС США летели параллельными курсами около 12 минут, затем российские Ту-95 развернулись и направились на базу в восточной части Российской Федерации. 

Теги материала: самолет, крушение, российский самолет, истребитель
Новости СМИ2
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