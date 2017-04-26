В России потерпел крушение истребитель МиГ-31

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 апреля, в Красноярском крае РФ разбился истребитель МиГ-31, сообщает Корреспондент .

По данным источника, инцидент произошел в 40 километрах от города Канск.

Истребитель МиГ-31 упал в лесистой местности из-за потери пилотом управления.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники.

Кроме этого, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, около берегов Аляски военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки перехватили российские бомбардировщики Ту-95 . Американцы отправили на перехват российских бомбардировщиков два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3.

Сообщается, что самолеты ВВС США летели параллельными курсами около 12 минут, затем российские Ту-95 развернулись и направились на базу в восточной части Российской Федерации.