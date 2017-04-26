ГПУ проводит расследование о растрате "Укртрансгазом" 140 млн гривен

MIGnews.com.ua

Генеральная прокуратура Украины потребовала в суде доступ к документации филиалов ПАО "Укртрансгаз", пишет РБК-Украина .

По полученным данным, данные действия ГПУ связаны с расследованием растраты сотрудниками "Укртрансгаза" крупной суммы денег. В частности, 140 миллионов гривен при закупке работ по ремонту зданий и сооружений, а также пунктов измерения расхода газа.

Сотрудникам генпрокуратуры удалось установить, что в 2016 году филиалы "Киевтрансгаза" и "Черкассытрансгаза" осуществили ряд государственных закупок услуг (ремонт пунктов измерения расхода газа) у компании ООО "Лимик" (сумма составила 90 млн грн, - ред.). После поступления денег на счет ООО, часть из них перечислили на счета транзитной компанию "Буднафтогазпром", а потом эти средства направили в фирму, которая имеет некоторые признаки фиктивности.

Кроме того расследуется факт закупки "Киевтрансгазом" и "Харьковтрансгазом" в течение 2016-2017 годов работ по ремонту зданий и сооружений производственного назначения у компании "Скай Сити Строй" на общую сумму 7,28 млн гривен и компании "Техпромсервис ЛТД" на общую сумму 45 млн гривен.

При этом в ГПУ подчеркнули, что на этот раз была проделана та же самая схема.

Стоит отметить, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил им доступ к запрашиваемым документам.