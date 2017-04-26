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В Канаде военные учения закончились трагедией: есть жертвы и раненые
26.04.2017 11:51

В Канаде военные учения закончились трагедией: есть жертвы и раненые

В воскресенье, 25 апреля, в Канаде во время военных учений произошла авария с участием легкобронированных машин, в результате которой погиб один военный и еще трое ранены, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что инцидент произошел в провинции Альберта на западе Канады.

По словам представителей канадской армии, в результате аварии легкобронированных машин погиб сержант Королевских канадских драгунов Роберт Динерович.

По данным источника, пострадавшие после аварии уже вернулись в военную часть.

Причины и подробности инцидента не разглашаются.

По данному факту начато следствие, которое ведет военная полиция и национальная служба расследований.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 18 апреля, во Львовской области на территории Яворовского полигона военный убил медика.

Теги материала: Канада, военные, военные учения, трагедия, погибший, раненые, армия
Новости СМИ2
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