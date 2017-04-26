В Канаде военные учения закончились трагедией: есть жертвы и раненые

В воскресенье, 25 апреля, в Канаде во время военных учений произошла авария с участием легкобронированных машин, в результате которой погиб один военный и еще трое ранены, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что инцидент произошел в провинции Альберта на западе Канады.
По словам представителей канадской армии, в результате аварии легкобронированных машин погиб сержант Королевских канадских драгунов Роберт Динерович.
По данным источника, пострадавшие после аварии уже вернулись в военную часть.
Причины и подробности инцидента не разглашаются.
По данному факту начато следствие, которое ведет военная полиция и национальная служба расследований.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 18 апреля, во Львовской области на территории Яворовского полигона военный убил медика.