ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Над Варшавой молния попала в самолет Wizz Air с 220 пассажирами на борту
26.04.2017 11:28

Над Варшавой молния попала в самолет Wizz Air с 220 пассажирами на борту

Самолет авиакомпании Wizz Air, совершавший рейс из Варшавы в бельгийский Шарлеруа, был вынужден вернуться в пункт вылета из-за прямого попадания молнии. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика Габор Васархели, пишет Укринформ.

По его словам, инцидент произошел во вторник, 25 апреля, вечером. Молния попала в самолет сразу после вылета. Для безопасности пассажиров было принято решение вернуться назад в Варшаву. При этом во время возвращения и посадки никаких осложнений не возникло, а приземление не было аварийным.

Васархели уточнил, что на борту самолета на момент осуществления рейса находилось 220 пассажиров. Никто из не пострадал. Кроме этого руководство компании гарантировало всем бесплатную перерегистрацию на другой рейс или возврат средств, потраченных на билет.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в 2018 году самолеты катарской авиакомпании Qatar Airways начнут осуществлять рейсы в Киев

Теги материала: самолет, Варшава, молния, Wizz Air
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Китае репортера ударило молнией во время прямого эфира
Важное
В Китае репортера ударило молнией во время прямого эфира  Видеорепортаж
В американском аэропорту женщине удалось пронести в самолет пистолет
Важное
В американском аэропорту женщине удалось пронести в самолет пистолет
В Запорожье работники завода пытались похитить комплектующие к самолетам
Важное
В Запорожье работники завода пытались похитить комплектующие к самолетам
В пригороде Лиссабона самолет рухнул на жилые кварталы: есть жертвы
Важное
В пригороде Лиссабона самолет рухнул на жилые кварталы: есть жертвы  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В аэропортах Индии объявили режим повышенной опасности из-за угрозы захвата
Важное
В аэропортах Индии объявили режим повышенной опасности из-за угрозы захвата
Американский самолет провел разведку вблизи оккупированного Крыма
Важное
Американский самолет провел разведку вблизи оккупированного Крыма

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС
Эксклюзив  Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС  Фоторепортаж  Видеорепортаж
26.04.2017
Ляшко объяснил, почему в Украине нет смысла проводить досрочные выборы
Эксклюзив  Ляшко объяснил, почему в Украине нет смысла проводить досрочные выборы
26.04.2017
Кононенко заявил, что вскоре тарифы на электроэнергию снизятся
Эксклюзив  Кононенко заявил, что вскоре тарифы на электроэнергию снизятся
25.04.2017
Ляшко считает, что Порошенко его преследует
Эксклюзив  Ляшко считает, что Порошенко его преследует
25.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика