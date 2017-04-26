Над Варшавой молния попала в самолет Wizz Air с 220 пассажирами на борту

MIGnews.com.ua

Самолет авиакомпании Wizz Air, совершавший рейс из Варшавы в бельгийский Шарлеруа, был вынужден вернуться в пункт вылета из-за прямого попадания молнии. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика Габор Васархели, пишет Укринформ .

По его словам, инцидент произошел во вторник, 25 апреля, вечером. Молния попала в самолет сразу после вылета. Для безопасности пассажиров было принято решение вернуться назад в Варшаву. При этом во время возвращения и посадки никаких осложнений не возникло, а приземление не было аварийным.

Васархели уточнил, что на борту самолета на момент осуществления рейса находилось 220 пассажиров. Никто из не пострадал. Кроме этого руководство компании гарантировало всем бесплатную перерегистрацию на другой рейс или возврат средств, потраченных на билет.