В Киеве на территории детского сада произошел взрыв

MIGnews.com.ua

В среду утром, 26 апреля, в Киеве на территории детского сада в Деснянском районе произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

По полученным данным, утром в полицию поступил звонок от охранника детского сада на проспекте Маяковского о взрыве на территории учреждения.

Позже стало известно, что мама шла со своим шестилетним сыном в садик. По дороге ребенок подобрал с земли шарик, а когда он его бросил о землю, произошел взрыв.

"В результате инцидента никто не пострадал. Осталось только повреждения на асфальте", - сообщила Блищик.

Стоит отметить, что в результате взрыва никто не пострадал. Информация о происшествии была внесена в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции

В настоящее время правоохранители осматривают место взрыва.