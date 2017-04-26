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В Киеве на территории детского сада произошел взрыв
26.04.2017 11:10

В Киеве на территории детского сада произошел взрыв

В среду утром, 26 апреля, в Киеве на территории детского сада в Деснянском районе произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

По полученным данным, утром в полицию поступил звонок от охранника детского сада на проспекте Маяковского о взрыве на территории учреждения.

Позже стало известно, что мама шла со своим шестилетним сыном в садик. По дороге ребенок подобрал с земли шарик, а когда он его бросил о землю, произошел взрыв.

"В результате инцидента никто не пострадал. Осталось только повреждения на асфальте", - сообщила Блищик.

Стоит отметить, что в результате взрыва никто не пострадал. Информация о происшествии была внесена в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции

В настоящее время правоохранители осматривают место взрыва.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Пакистане возле дороги взорвалась бомба, в результате чего погибли не менее 10 человек.

Теги материала: Киев, детский сад, взрыв, Национальная полиция
Новости СМИ2
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