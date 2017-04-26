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Жители Авдеевки уже пятый день сидят без света
26.04.2017 10:22

Жители Авдеевки уже пятый день сидят без света

В Авдеевке по состоянию на 07:00 среды, 26 апреля, отсутствовало электроснабжение в большей части города. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, электричество есть только в 15% населения. При этом сообщается, что потребителей поочередно подключают к сети каждые два часа.

"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 12 генераторов", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что  водоснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. Специалисты продолжают восстановительные работы.

Напомним, 22 апреля в результате обстрела были обесточены Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, руководство государственного предприятия "Укрэнерго" приняло решение не отключать электроснабжение в населенных пунктах, которые находятся на оккупированной территории Донецкой области.

Теги материала: Авдеевка, электричество, ГСЧС, восстановительные работы
Новости СМИ2
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