Жители Авдеевки уже пятый день сидят без света

В Авдеевке по состоянию на 07:00 среды, 26 апреля, отсутствовало электроснабжение в большей части города. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, электричество есть только в 15% населения. При этом сообщается, что потребителей поочередно подключают к сети каждые два часа.
"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 12 генераторов", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что водоснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. Специалисты продолжают восстановительные работы.
Напомним, 22 апреля в результате обстрела были обесточены Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, руководство государственного предприятия "Укрэнерго" приняло решение не отключать электроснабжение в населенных пунктах, которые находятся на оккупированной территории Донецкой области.