В Доминикане из-за наводнения эвакуировали 17 тысяч человек

В Доминиканской республике из-за сильного наводнения эвакуируют более 17 тысяч человек, пишет Корреспондент.
По полученным данным, наводнение было вызвано проливными дождями. Пострадали свыше 60 округов и три тысячи домов. Также было разрушено много мостов и дорог.
В то же время некоторые СМИ сообщают о жертвах и пропавших без вести в провинции Бараона. По прогнозам метеорологов, ливни не закончатся до конца этой недели.
Стоит отметить, что нынешние ливни в Доминикане сезонные. В основном они идут в центральной части страны, ведь именно здесь много горных рек.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Перу из-за сильных наводнений, которые обрушились на страну в марте, погибли 107 человек, количество пострадавших составляет более 1,1 миллиона человек.