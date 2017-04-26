В Доминикане из-за наводнения эвакуировали 17 тысяч человек

MIGnews.com.ua

В Доминиканской республике из-за сильного наводнения эвакуируют более 17 тысяч человек, пишет Корреспондент .

По полученным данным, наводнение было вызвано проливными дождями. Пострадали свыше 60 округов и три тысячи домов. Также было разрушено много мостов и дорог.

В то же время некоторые СМИ сообщают о жертвах и пропавших без вести в провинции Бараона. По прогнозам метеорологов, ливни не закончатся до конца этой недели.

Стоит отметить, что нынешние ливни в Доминикане сезонные. В основном они идут в центральной части страны, ведь именно здесь много горных рек.