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В Доминикане из-за наводнения эвакуировали 17 тысяч человек
26.04.2017 10:00

В Доминикане из-за наводнения эвакуировали 17 тысяч человек

В Доминиканской республике из-за сильного наводнения эвакуируют более 17 тысяч человек, пишет Корреспондент.

По полученным данным, наводнение было вызвано проливными дождями. Пострадали свыше 60 округов и три тысячи домов. Также было разрушено много мостов и дорог.

В то же время некоторые СМИ сообщают о жертвах и пропавших без вести в провинции Бараона. По прогнозам метеорологов, ливни не закончатся до конца этой недели.

Стоит отметить, что нынешние ливни в Доминикане сезонные. В основном они идут в центральной части страны, ведь именно здесь много горных рек. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Перу из-за сильных наводнений, которые обрушились на страну в марте, погибли 107 человек, количество пострадавших составляет более 1,1 миллиона человек. 

Теги материала: Доминикана, наводнение, эвакуация, разрушения
Новости СМИ2
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