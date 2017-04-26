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Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС
26.04.2017 09:55

Эксклюзив  Украина вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС  Фоторепортаж  Видеорепортаж

26 апреля исполняется 31 год с момента трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, которая унесла жизни десятков людей и навсегда осталась в память тысяч украинцев.

За эти 30 лет всевозможные специалисты изучили до деталей и расписали до секунд весь ход катастрофы. Тем не менее, что же на самом деле послужило причиной мощного взрыва в энергоблоке №4 до сих пор остается загадкой. Основной причиной эксперты называют прыжок напряжения в сети, приведший к двум взрывам. На протяжении этого времени ситуация вокруг самой Чернобыльской АЭС, а также города-призрака Припяти обросла множеством тайн, загадок и домыслов. Сегодня уже сложно разобраться, что же на самом деле является правдой, а что вымыслом.

Говоря о цифрах, которыми можно лучше всего охарактеризовать произошедшее, можно отметить следующее:

- взрыв произошел 26 апреля 1986 года в 01:23:47 на энергоблоке №4 Чернобыльской атомной электростанции;

- на месте катастрофы сразу же погибло 2 человека, еще 31 - умер в последующие месяцы, а около 80 - на протяжении последующих 15 лет;

- порядка 60 000 человек, в основном ликвидаторы, получили высокие дозы облучения, у 134 людей развилась лучевая болезнь, которая в 28 случаях закончилась летальным исходом;

- на момент взрыва в четвертом реакторе находилось 200 тонн урана, 60 из которых сразу же поднялись в воздух;

- пожар на энергоблоке продолжался 10 дней и был окончательно ликвидирован только 10 мая после того, как выгорели 800 тонн графита, обеспечивающие эффективную работу реактора;

- участие в ликвидации пожара и последствий взрыва принимали почти 240 тысяч человек;

- сразу же после аварии различные дозы облучения получили 8,5 миллионов людей, около 155 тыс.кв.км территории было загрязнено, в том числе и 52 тыс.кв.км земель сельскохозяйственного назначения;

- реактор продолжал излучать радиацию еще 3 недели, пока его полностью не закидали смесью песка, свинца, глины и бора;

- сама ЧАЭС не работала на протяжении 6 месяцев, за это время территория была дезактивирована, а энергоблок №4 накрыли саркофагом, только после этого три оставшиеся реактора запустили;

- с 30-киллометровой зоны отчуждения было вывезено 115 тысяч человек, однако после распространения радиоактивных веществ на территории Беларуси и России количество людей, которые остались без дома, достигло 220 тысяч человек;

- в последствие взрыва на ЧАЭС пострадали 12 областей Украины.

Некоторые эксперты заявляют и о позитивных моментах, которые Украина получила в результате катастрофы. В частности, после взрыва на ЧАЭС за подобными объектами начали более пристально следить, а также на территории Чернобыльской зоны появился природный заповедник, куда люди не имеют никакого доступа.

Теги материала: ЧАЭС, взрыв, Чернобыль, фото, трагедия, жертвы, видео
Новости СМИ2
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