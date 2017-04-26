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В Венесуэле растет число погибших в протестах
26.04.2017 09:29

В Венесуэле растет число погибших в протестах

В Венесуэле еще два человека погибли во время акций протеста, пишет Укринформ.

По данным генеральной прокуратуры Венесуэлы, погибшими являются двое мужчин: Двое венесуэльских мужчин погибли во вторник от огнестрельных ранений во время политических выступлений. Таким образом, в этом месяце количество жертв протестов против социалистического правительства Николаса Мадуро достигло 26.

В то же время местные СМИ сообщают о большем числе жертв, однако пока что эта информация не подтвердилась.

В генпрокуратуре уточнили, что 15 человек погибли во время вспышек насилия на протестах, а еще 11 человек умерли во время мародерства.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, в ходе акции протеста в Венесуэле противников президента страны Николаса Мадуро произошли столкновения между активистами, которые закончились стрельбой.

Теги материала: Венесуэла, протест, жертвы, генеральная прокуратура
Новости СМИ2
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