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В Тернополе мужчина похитил из банкомата почти 500 тысяч гривен
26.04.2017 07:25

В Тернополе мужчина похитил из банкомата почти 500 тысяч гривен  Видеорепортаж

В Тернополе неизвестный мужчина обокрал банкомат в торговом центре, пишет Корреспондент.

По полученным данным, мужчина забрал из банкомата 452 тысячи гривен.

"Во время осмотра места преступления правоохранители выяснили, что злоумышленник путем открытия крышки сервисной части банкомата и повреждением шлейфа клавиатуры с подключением мобильного устройства сумел похитить денежные средства", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что правоохранители внесли данные о произошедшем в в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в крупных размерах).

Камеры наблюдения зафиксировали момент похищения. Видео инцидента было обнародовано полицией.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Национальной полиции провели задержание членов преступной группировки, которые систематически расхищали грузы, поступающие в порты Одесской области из разных регионов Украины для дальнейшего экспорта.

Теги материала: Тернополь, кража, деньги, банкомат, Национальная полиция
Новости СМИ2
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