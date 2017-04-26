В Тернополе мужчина похитил из банкомата почти 500 тысяч гривен

MIGnews.com.ua

В Тернополе неизвестный мужчина обокрал банкомат в торговом центре, пишет Корреспондент .

По полученным данным, мужчина забрал из банкомата 452 тысячи гривен.

"Во время осмотра места преступления правоохранители выяснили, что злоумышленник путем открытия крышки сервисной части банкомата и повреждением шлейфа клавиатуры с подключением мобильного устройства сумел похитить денежные средства", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что правоохранители внесли данные о произошедшем в в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в крупных размерах).

Камеры наблюдения зафиксировали момент похищения. Видео инцидента было обнародовано полицией.