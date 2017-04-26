Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки трое погибших

Во вторник, 26 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции произошло обострение ситуации. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, боевики за день обстреляли украинские позиции на Донбассе 65 раз.

"На донецком направлении, в районе Песок, боевики использовали 120-мм минометы, вооружение БТР, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Близ Луганского и Опытного били из 120-мм минометов, в возле Авдеевки и Каменки - из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров", - говорится в сообщении. - Вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник использовал при обстрелах позиций сил АТО в районе Троицкого и Зайцево. В Новгородском огонь открывали из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Вблизи Авдеевки и Новгородского активно действовали снайперы противника".

Стоит отметить, что на приморском направлении огонь открывали из 120-мм минометов и автоматических гранатометов в Новотроицком.

"В Водяном и Гнутово применили 82-мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, в Марьинке - 82-мм минометы, в Красногоровке - гранатометы и пулеметы крупных калибров, в Широкино и Павлополе - гранатометы и стрелковое оружие. В Водяном и Широкино также использовали вооружение БМП. А в Новотроицком был замечен снайпер, - говорится в сообщении. - На луганском направлении били из 122-мм артиллерии, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов вблизи Новоалександровки. В районе Желтого противник применил 82-мм минометы. В Крымском и Попасной стреляли из гранатометов различных систем. В Новозвановке огонь открывали из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР".

В штабе подчеркнули, что когда жизни украинских военных была угроза, командиры давали разрешение открывать ответный огонь.

Стоит отметить, что в результате противостояния погибли трое украинских защитников, еще четверо - получили ранения.