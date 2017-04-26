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В Киеве неизвестный ранил троих человек и скрылся с места происшествия
26.04.2017 06:44

В Киеве неизвестный ранил троих человек и скрылся с места происшествия

Во вторник вечером, 25 апреля, в Киеве неизвестный мужчина в камуфляжной форме ранил троих человек. Соответствующее сообщение было обнародовано сообществом   "Киев Оперативный" в YouTube.

По полученным данным, между группой людей произошел конфликт, в результате чего один из мужчин применил оружие (травматический пистолет, - ред.).

"На пересечении улиц Вышгородской и Белицкой произошел конфликт, в ходе которого один из участников достал травматический пистолет и ранил из него трех человек. Все раны проникающие. Пострадавшие в срочном порядке госпитализированы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в правоохранительных органах подтвердили эту информацию. По словам пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксан Блищик, действительно имел место конфликт.

"Предварительно установлено: двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять.  Ранения получили трое мужчин. Стрелок скрылся с места происшествия", - рассказала Блищик.

Она также отметила, что все пострадавшие в настоящее время находятся в больнице. Еще двоих участников конфликта доставили в Оболонское управление полиции, они дают показания. Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские пытаются найти и задержать стрелка.

 

Теги материала: Киев, Национальная полиция, стрельба, уголовное производство
Новости СМИ2
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