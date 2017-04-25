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В Киеве эвакуатор при погрузке "уронил" автомобиль
25.04.2017 21:06

В Киеве эвакуатор при погрузке "уронил" автомобиль  Фоторепортаж

В Киеве эвакуатор во время погрузки "уронил" автомобиль марки Toyota Sequoia, который водитель припарковал на пешеходном переходе. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на пересечении улиц Рейтарская и Гончара. Водитель оставил свой автомобили в неустановленном месте, в связи с этим на место был вызван эвакуатор.

Но автомобиль оказался настолько тяжелым, что эвакуатор не смог поднять его и "уронил" во время погрузки.

Помимо этого, сообщается, что на месте происшествия проводили работы сотрудники полиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на съемках нового клипа украинской певицы Светланы Лободы на песню "Случайная" был разбит эксклюзивный автомобиль марки Rolls-Royce.

Теги материала: Киев, автомобиль, эвакуатор, фото
Новости СМИ2
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