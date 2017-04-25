В Киеве эвакуатор при погрузке "уронил" автомобиль

В Киеве эвакуатор во время погрузки "уронил" автомобиль марки Toyota Sequoia, который водитель припарковал на пешеходном переходе. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.
Инцидент произошел на пересечении улиц Рейтарская и Гончара. Водитель оставил свой автомобили в неустановленном месте, в связи с этим на место был вызван эвакуатор.
Но автомобиль оказался настолько тяжелым, что эвакуатор не смог поднять его и "уронил" во время погрузки.
Помимо этого, сообщается, что на месте происшествия проводили работы сотрудники полиции.
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