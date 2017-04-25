Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла группировка, связанная с "Аль-Каидой"

MIGnews.com.ua

Группировка, которая связана с террористической организацией "Аль-Каида", взяла на себя ответственность за теракт, произошедший 3 апреля в метрополитене в городе Санкт-Петербург в Российской Федерации. Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intelligence Group .

"Группировка, связанная с "Аль-Каидой", взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга и пригрозила новыми терактами", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате теракта, который произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", пострадали 103 человека, 16 из которых погибли.