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Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла группировка, связанная с "Аль-Каидой"
25.04.2017 20:49

Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла группировка, связанная с "Аль-Каидой"

Группировка, которая связана с террористической организацией "Аль-Каида", взяла на себя ответственность за теракт, произошедший 3 апреля в метрополитене в городе Санкт-Петербург в Российской Федерации. Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intelligence Group.

"Группировка, связанная с "Аль-Каидой", взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга и пригрозила новыми терактами", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате теракта, который произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", пострадали 103 человека, 16 из которых погибли.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 21 апреля, в городе Санкт-Петербург в больнице скончался еще один человек, который пострадал от произошедшего 3 апреля взрыва в метрополитене.

Теги материала: Аль-Каида, теракт, метро, Санкт-Петербург, Россия
Новости СМИ2
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