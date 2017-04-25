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В Штабе АТО сообщили о гибели украинского военного на Донбассе
25.04.2017 18:26

В Штабе АТО сообщили о гибели украинского военного на Донбассе

Во вторник, 25 апреля, украинские позиции на Донбассе 23 раза были обстреляны представителями незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

В штабе отметили, что боевики вели огонь по украинским опорным пунктам, расположенным по всей линии разграничения. Тем не менее, наибольшее количество обстрелов пришлось именно на приморское направлении. Так, используя 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие оккупанты били по морским пехотинцам в районе Водяного. Украинские защитники Широкино и Новотроицкого попали под обстрел из гранатометов. Гнутово обстреливалось из крупнокалиберных пулеметов. Под огнем из стрелкового оружия оказались позиции ВСУ в Талаковке. Вражеские снайперы активизировались вблизи Новотроицкого.

На донецком направлении защитники Авдеевки попали под массированный обстрел 82-мм минометов и противотанковых гранатометов. Также в этом районе "работали" вражеские снайперы. С 82-мм минометов оккупанты били по шахте Бутовка. Используя крупнокалиберные пулеметы, представители НВФ обстреливали Камянку и Новгородское.    

На луганском направлении противники из автоматических гранатометов вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Желтого. Позиции сил АТО в Валуйске попали под обстрел из стрелкового оружия.

В результате активизации вражеских обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный. Кроме этого еще один боец ВСУ получил ранения.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в тексте договоренностей, подписанных в Минске, нет никаких слов о введении на Донбасс каких-либо миротворцев.

Теги материала: АТО, ВСУ, Донбасс, боевики, обстрел
Новости СМИ2
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