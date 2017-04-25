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На Донбассе обнаружили мины, находящиеся на вооружении лишь у ВС РФ
25.04.2017 18:07

На Донбассе обнаружили мины, находящиеся на вооружении лишь у ВС РФ  Фоторепортаж

В зоне проведения АТО на Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины выявили мины российского производства. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

В так называемой серой зоне возле села Широкая Балка в Донецкой области была выявлена мина типа МОН-50. Эксперты установили, что боеприпас был изготовлен в России еще в 2000 году.

Кроме этого под МОН-50 была выявлена еще и "мина-ловушка" МЛ-8. Специалисты заявляют, что боеприпасы подобного типа изготавливаются только на территории Российской Федерации и находятся на вооружении лишь и вооруженных сил России.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную деятельность подпольной типографии, которая занималась изготовлением фальшивых документов украинского, российского и советского образцов для боевиков.

Теги материала: СБУ, мина, Донбасс, Россия, военные, фото
Новости СМИ2
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