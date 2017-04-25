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В киевском ресторане задержали похитителей "Апостола" вместе с книгой
25.04.2017 18:04

В киевском ресторане задержали похитителей "Апостола" вместе с книгой  Фоторепортаж

Во вторник, 25 апреля, в Киеве задержали трех человек в одном из ресторанов, они могут быть причастны к краже книги "Апостол" из Национальной библиотеки имени Вернадского. Об этом сообщила спикер Киевской прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в социальной сети Facebook.

Подозреваемых задержали в ходе спецоперации, которую проводили сотрудники правоохранительных органов. У задержанных на месте происшествия изъяли книгу, которая внешне похожа на украденную.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Также руководитель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил подробности спецоперации на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Департамент криминальной разведки Национальной полиции Украины и Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины в течение года занимались розыском книги. Аваков написал, что в ресторане в Киеве задержали четырех фигурантов дела, которые запросили за книги 150 тысяч долларов. Позже они и "покупатели", являвшиеся сотрудниками полиции, сошлись на 100 тысячах.

Министр внутренних дел Украины добавил, что преступники были членами группировки по краже антиквариата и работали "под заказ".

"Апостол" является первой печатной книгой в Украине, которую издал в феврале 1574 года Иван Федоров во Львове.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве сотрудники Национальной полиции Украины открыли уголовное дело по факту пропажи из Национальной библиотеки имени Вернадского старопечатной книги "Апостол" Ивана Федорова.

Теги материала: Киев, книга, кража, библиотека, фото
Новости СМИ2
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