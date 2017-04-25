В СБУ назвали основную версию взрывов на складах с боеприпасами в Балаклее

MIGnews.com.ua

Правоохранительные органы рассматривают террористический акт как основную версию взрыва с последующим масштабным пожаром на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Он уточнил, что спецслужбы сейчас отрабатывают основную версию, которая была озвучена руководителем ведомства Василием Грицаком, - диверсию, "спланированную недружественным нам на сегодняшний день государством и его спецслужбами". Тем не менее, правоохранители также не отбрасывают и другие причины взрывов в Балаклее.

"Военной контрразведкой Службы безопасности Украины при взаимодействии с Вооруженными силами, Генеральным штабом проведена комплексная оценка состояния защищенности наших объектов, которые имеют особо важное оборонное значение", - указал он.

По его словам, специалисты уже разработали специальные рекомендации для подобных объектов, куда вошли усиление охраны складов, а также принятие дополнительных мер.

"Мы сделали определенные выводы после Балаклеи", - заверил Ткачук.