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Станция метро "Героев Днепра" возобновила работу: взрывчатка не найдена
25.04.2017 16:10

Станция метро "Героев Днепра" возобновила работу: взрывчатка не найдена

Во вторник, 25 апреля, около 16:00 станция метро "Героев Днепра" возобновила свою работу после сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, проверили всю станцию, а также прилегающую к ней территорию, на предмет наличия взрывоопасных предметов. В процессе проверки кинологи вместе со взрывотехниками не выявили никаких признаков взрывчатки.

"Работа станции "Героев Днепра" возобновлена. В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасные предметы не обнаружены", - отметили в пресс-службе компании.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 апреля сотрудники киевского метрополитена закрыли станцию "Героев Днепра" из-за сообщения о минировании.

Теги материала: метро, Киев, минирование, взрывчатка, полиция
Новости СМИ2
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