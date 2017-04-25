Станция метро "Героев Днепра" возобновила работу: взрывчатка не найдена

MIGnews.com.ua

Во вторник, 25 апреля, около 16:00 станция метро "Героев Днепра" возобновила свою работу после сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, проверили всю станцию, а также прилегающую к ней территорию, на предмет наличия взрывоопасных предметов. В процессе проверки кинологи вместе со взрывотехниками не выявили никаких признаков взрывчатки.

"Работа станции "Героев Днепра" возобновлена. В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасные предметы не обнаружены", - отметили в пресс-службе компании.