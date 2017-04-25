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В Борисполе СБУ задержала рэкетиров, угрожавших предпринимателям расправой
25.04.2017 15:59

В Борисполе СБУ задержала рэкетиров, угрожавших предпринимателям расправой

Сотрудники Службы безопасности Украины  рамках совместной спецоперации с прокуратурой в Борисполе провели задержание банды рэкетиров, которые требовали деньги из представителей малого бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

Под угрозой расправы предприниматели, в зависимости от размера бизнеса, отдавали преступникам от 400 до 2 000 долларов.     

Правоохранители задержали трех злоумышленников во время передачи денег от очередного предпринимателя. Выяснилось, что все они ранее уже были судимы.

По данному факту открыто уголовное дело по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 22 апреля, во Львовской области задержали на взятке следователя одного из отделов Национальной полиции. Стоит отметить, что коррупционера задержали СБУ и прокуратура, объединив усилия.

Теги материала: Борисполь, СБУ, предприниматель, расправа, деньги
Новости СМИ2
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