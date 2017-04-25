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В Киеве заминировали станцию метро "Героев Днепра"
25.04.2017 15:45

В Киеве заминировали станцию метро "Героев Днепра"

Во вторник, 25 апреля, сотрудники киевского метрополитена закрыли станцию "Героев Днепра" из-за сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

В компании не озвучили больше никаких подробностей, лишь уточнили, что возобновление работы станции будет зависеть от результатов проверки специалистами всей территории. Также руководство метрополитена принесло свои извинения всем пассажирами за предоставленные временные неудобства.

В свою очередь в Национальной полиции города Киева заявили, что анонимный звонок с сообщением о минировании станции метро поступил в 14:35. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Оболонского районного управления полиции, а также взрывотехники и кинологическая служба.

На данный момент все пассажиры и персонал со станции эвакуированы. Поезда следуют транзитом и высаживают людей уже на "Минской". Правоохранители проверяют станцию, а также прилегающую к ней территорию.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, киевские власти намерены продать два вагона, чтобы покрыть задолженности метрополитена.

Теги материала: метро, Киев, минирование, полиция, эвакуация, Оболонь
Новости СМИ2
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