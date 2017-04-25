ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Украине из-за "групп смерти" уже погибло четыре человека
25.04.2017 15:42

В Украине из-за "групп смерти" уже погибло четыре человека

Во вторник, 25 апреля, руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев в ходе доклада на коллегии Министерства внутренних дел Украины в Киеве заявил, что полицейскими было установлено четыре случая суицида, которые спровоцировали "группы смерти" в социальных сетях, передает NewsOne.

Он отметил, что в социальных сетях сотрудники Киберполиции обнаружили 926 так называемых групп смерти, 600 из которых удалось заблокировать. Князев добавил, что полицейские предотвратили десять попыток самоубийства.

"Открыто 35 уголовных производств и установлено четыре факта суицидов, которые связаны с деятельностью групп смерти", - подытожил глава Национальной полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на севере индонезийского острова Бали найдено тело украинца, который совершил самоубийство.

Теги материала: Украина, самоубийство, суицид, Национальная полиция, Сергей Князев, социальные сети
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Полиция сообщила о позитивных сдвигах в расследовании убийства Вороненкова
Важное
Полиция сообщила о позитивных сдвигах в расследовании убийства Вороненкова
В Киеве задержали автомобиль c арсеналом оружия
Важное
В Киеве задержали автомобиль c арсеналом оружия  Видеорепортаж
Группа пьяных мужчин избила полицейского в Киевской области
Важное
Группа пьяных мужчин избила полицейского в Киевской области
Нацполиция задержала боевика, который похищал людей
Важное
Нацполиция задержала боевика, который похищал людей
В Киеве неизвестные бросили дымовую шашку под литовское посольство
Важное
В Киеве неизвестные бросили дымовую шашку под литовское посольство
В Харькове пьяный мужчина разгуливал по городу с гранатой
Важное
В Харькове пьяный мужчина разгуливал по городу с гранатой

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Гордон увидел сдвиги в борьбе с коррупцией в Украине
Эксклюзив  Гордон увидел сдвиги в борьбе с коррупцией в Украине  Видеорепортаж
25.04.2017
НАПК проверит министров, взявших на поруки Мартыненко
Эксклюзив  НАПК проверит министров, взявших на поруки Мартыненко
24.04.2017
Скандал в ПАСЕ: отчет Аграмунта хотят сделать закрытым для СМИ
Эксклюзив  Скандал в ПАСЕ: отчет Аграмунта хотят сделать закрытым для СМИ  Видеорепортаж
24.04.2017
Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
Эксклюзив  Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
24.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика