В Украине из-за "групп смерти" уже погибло четыре человека

MIGnews.com.ua

Во вторник, 25 апреля, руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев в ходе доклада на коллегии Министерства внутренних дел Украины в Киеве заявил, что полицейскими было установлено четыре случая суицида, которые спровоцировали "группы смерти" в социальных сетях, передает NewsOne .

Он отметил, что в социальных сетях сотрудники Киберполиции обнаружили 926 так называемых групп смерти, 600 из которых удалось заблокировать. Князев добавил, что полицейские предотвратили десять попыток самоубийства.

"Открыто 35 уголовных производств и установлено четыре факта суицидов, которые связаны с деятельностью групп смерти", - подытожил глава Национальной полиции.