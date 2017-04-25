Под Липецком улицы залило соком

В Российской Федерации в Липецкой области обрушился склад с продукцией PepsiCo.
Об этом сообщает Іnforesist.
Сообщается, что площадь обрушения склада составила около 300 кв. метров.
В настоящее время на месте происшествия сотрудники спасательных служб разбирают завалы. Согласно предоставленной информации, людей под завалами нет.
Однако сейчас спасатели решают, как снять двоих рабочих с 38-метровой высоты.
"В родном городе Лебедянь рухнул завод PepsiCo. И теперь все дороги там залиты соком "Я" и "Тонус". Слава богу, никто из знакомых не пострадал. Зато соку какая реклама", - написал местнгый житель в соцсети.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 16 марта, в Киеве на улице Борщаговская произошел повторный порыв трубы. В направлении от центра образовалась настоящая река. Авария произошла вблизи остановки скоростного трамвая "КПИ". Столичные власти ищут пути, чтобы компенсировать водоснабжение для этого района.