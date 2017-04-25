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Под Липецком улицы залило соком
25.04.2017 14:47

Под Липецком улицы залило соком  Фоторепортаж

В Российской Федерации в Липецкой области обрушился склад с продукцией PepsiCo.

Об этом сообщает Іnforesist.

Сообщается, что площадь обрушения склада составила около 300 кв. метров.

В настоящее время на месте происшествия сотрудники спасательных служб разбирают завалы. Согласно предоставленной информации, людей под завалами нет.

Однако сейчас спасатели решают, как снять двоих рабочих с 38-метровой высоты.

"В родном городе Лебедянь рухнул завод PepsiCo. И теперь все дороги там залиты соком "Я" и "Тонус". Слава богу, никто из знакомых не пострадал. Зато соку какая реклама", - написал местнгый житель в соцсети.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 16 марта, в Киеве на улице Борщаговская произошел повторный порыв трубы. В направлении от центра образовалась настоящая река. Авария произошла вблизи остановки скоростного трамвая "КПИ". Столичные власти ищут пути, чтобы компенсировать водоснабжение для этого района. 

Теги материала: Россия, склад, сок
Новости СМИ2
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