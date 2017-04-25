Полиция сообщила о позитивных сдвигах в расследовании убийства Вороненкова

MIGnews.com.ua

Правоохранительные органы значительно продвинулись в установлении лиц, причастных к убийству бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время доклада на коллегии Министрества внутренних дел Украины во вторник, 25 апреля, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Есть позитивные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Вороненкова", - заявил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 12 апреля, Следственный комитет Российской Федерации направил в Украину запрос о возможности допроса Марии Максаковой , вдовы расстрелянного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Андрей Гривцов, который является адвокатом Максаковой и уже покойного Вороненкова, заявил, что его никто не уведомлял о подобном запросе на проведение допроса его подзащитной.Помимо этого он уточнил, что вдова погибшего еще не приняла решения касательно дальнейших своих действиях по делу Вороненкова.