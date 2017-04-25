Разведка: Боевики проводят передислокацию под видом подготовки к параду

MIGnews.com.ua

Российские военные проводят передислокацию на Донбассе под видом подготовки к параду 9 мая. Такое заявление сделали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Командование Вооруженных сил России под прикрытием перемещения техники и личного состава подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов (АК) ВС РФ, планируемых для участия в параде по случаю "Дня Победы", осуществляет скрытую передислокацию и усиление передовых позиций", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в разведке отмечают, что на Донбассе российские журналисты снимали сюжеты о "возможном наступлении сил АТО" 9 мая.

Кроме того сообщается о возможных провокациях в Одессе и области во время под предлогом чтения памяти жертв событий в Одессе 2 мая 2014 года и парада 9 мая.

"В ходе акций ожидается провоцирование протестующими столкновений с патриотически настроенными активистами и сотрудниками правоохранительных органов. События в пророссийских СМИ будут освещаться как обострение межнационального конфликта на юге Украины", - говорится в сообщении.