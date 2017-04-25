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В Ровенской области задержали украинских журналистов по подозрению в подготовке диверсии
25.04.2017 12:43

В Ровенской области задержали украинских журналистов по подозрению в подготовке диверсии

В Ровенской области возле воинской части задержали группу журналистов, которых подозревают в подготовке диверсии, сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что местный житель заметил возле военного объекта в Ровенской области группу лиц с техническими средствами для съемок и квадрокоптером. Мужчина сообщил о данном факте командиру части, в результате чего журналистов задержали, а на место происшествия вызвали сотрудников Службы безопасности Украины и Нацполиции.

"Сотрудникам спецслужбы задержанные лица представились как журналисты проекта "Тропами войны" телеканала ZIK. Они якобы выполняли редакционное задание по съемкам лесного массива и местного туристического объекта "Тоннель любви", - говорится в сообщении СБУ.

На данный момент в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам подготовки диверсии по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению, подыскивание или приспособление средств или орудий, подыскивание соучастников или заговор на совершение преступления, устранение препятствий, а также иное умышленное создание условий для совершения преступления) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Телеканал ZIK сообщает, что съемочную группу программы военных расследований "Тропами войны" задержали недалеко от поселка Оржев (Ровенская область). В частности, правоохранители задержали автора и ведущего проекта Андрея Стельмаха. 

По состоянию на утро, 25 апреля, журналистов продолжают удерживать под охраной. Их допрашивают в помещении управления СБУ в Ровенской области.

По словам руководителя пресс-группы УСБУ в Ровенской области Инны Илючок, официально члены съемочной группы не задержаны.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники правоохранительных органов задержали в Васильковском районе Киевской области подозреваемого в убийстве журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко, произошедшем в 2014 году.

Теги материала: журналисты, диверсия, СБУ, задержание
Новости СМИ2
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