В Киеве задержали автомобиль c арсеналом оружия

MIGnews.com.ua

В Киеве сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Днепровском районе автомобиль с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления Национальной полиции Киева.

По полученным данным, в 03:30 правоохранители увидели на проспекте Мира автомобиль Seat c иностранными номерами. Водитель автомобиля вел себя странно и полицейские решили его проверить. Во время обыска полицейские нашли пистолет, гранату, арбалет, наркотики и другие запрещенные предметы.

Стоит отметить, что водителем автомобиля оказался 45-летний уроженец Черниговской области - он находится в розыске за похищение транспорта и разбойное нападение.

Кроме того в автомобиле находилась 36-летняя гражданка России, которая почти 20 лет проживает в Киеве, и 27-летний гражданин России. Полиция задержала всех троих.

Уголовные производства открыты по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.