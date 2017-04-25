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В США впервые за 17 лет за день казнили двоих заключенных
25.04.2017 12:30

В США впервые за 17 лет за день казнили двоих заключенных

В понедельник, 24 апреля, в американском штате Арканзас были казнены сразу двое заключенных Джек Джонс и Марсель Уильямс.

Об этом сообщает CNN.

Согласно информации издания, двойная смертная казнь в один день произошла в Соединенных Штатах Америки впервые с 2000 года.

Заключенным были введены смертельные инъекции. 52-летний Джонс скончался в 19:20 по местному времени, а 45-летний Уильямс - в 22:33.

Стоит отметить, что Джонса в 1996 году признали виновным в изнасиловании и убийстве женщины и в попытке изнасилования ее 11-летней дочери. В то же время Уильямс признали виновным в 1997 году в убийстве женщины и похищение и изнасилование еще двух человек.

В настоящее время в тюрьмах штата Арканзас находятся несколько преступников, приговоренных к смертной казни.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 17 марта, в белорусском городе Гомель был вынесен первый в 2017 году смертный приговор. Тридцатидвухлетний житель Гомеля был признан виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью. Областной суд вынес ему исключительный приговор и приговорил к расстрелу. В Беларуси за последние 20 лет были расстреляны более 400 человек, только одного приговоренного помиловал глава государства.

При этом глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что восстановление смертной казни в Турции повлечет за собой негативные последствия для процесса интеграции страны в Европейский союз. 

Теги материала: смертная казнь, США, заключенные, инъекция
Новости СМИ2
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