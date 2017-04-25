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У наблюдателей ОБСЕ на Донбассе требовали документы для проверки
25.04.2017 12:20

У наблюдателей ОБСЕ на Донбассе требовали документы для проверки

Наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о том, что у них на блокпостах на Донбассе требовали документы для проверки. Речь об этом идет в отчете наблюдателей от 23 апреля.

"23 апреля на блокпосту ВСУ в подконтрольном правительству поселке Старый Айдар (20 км северо-западнее Луганска) двое военнослужащих (один вооруженный, один невооруженный) подошли к патрулю миссии и заговорили с наблюдателями в агрессивной форме, требуя предоставления личной информации. Они также требовали, чтобы члены патруля СММ вышли из их автомобилей", - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что силовики могли находится в состоянии алкогольного опьянения. Представителей спецмиссии пропустили через блокпост только через 10 минут.

Также сообщается о том, что наблюдателей остановили в поселке Дьяково (находится под контролем боевиков, - ред.) и спрашивали их о цели визита. Кроме того они записали имена и фамилии членов патруля СММ и номерные знаки автомобиля. Через 10 минут прибыли еще двое вооруженных боевиков, которые настаивали на сопровождении СММ на протяжении всего патрулирования в поселке. Подобный инцидент произошел и в Горловке.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан принял решение отправиться вместе с делегацией на Донбасс.

Теги материала: АТО, ОБСЕ, наблюдатели, отчет, боевики
Новости СМИ2
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