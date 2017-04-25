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В Китае репортера ударило молнией во время прямого эфира
25.04.2017 12:10

В Китае репортера ударило молнией во время прямого эфира  Видеорепортаж

В понедельник, 24 апреля, на северо-востоке Китая репортера канала Dalian TV в прямом эфире ударила молния, сообщает South China Morning Post.

Во время грозы корреспондент Лу Сяодун рассказывал о прогнозе погоды, стоя на улице. В какой-то момент в его зонт ударила молния и он вскрикнул и отбросил зонт. Мужчина помнит, как с его руки и зонта сыпались желтые искры и ощущался удар током, подымавшийся к предплечью.

"Моя рука онемела. На ее тыльной части и ручке зонта я заметил желтые электрические искры. На видео они не попали, наверное, потому, что удар током был довольно слабым. Скорее всего, если бы они все же были видны на записи, я бы перед вами уже не стоял" - сообщил журналист.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ведущая прогноза погоды говорила про будущие грозы и при этом сама стала "жертвой" удара молнии.

Теги материала: молния, Китай, репортер, удар
Новости СМИ2
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