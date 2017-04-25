Группа пьяных мужчин избила полицейского в Киевской области

MIGnews.com.ua

В Национальной полиции сообщили об избиении участкового офицера.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Борисполе - группа мужчин, находясь в алкогольном опьянении, нанесла телесные повреждения полицейскому.

"Сотрудник правоохранительных органов во время службы по обеспечению охраны общественного порядка сделал замечание молодым людям, которые распивали алкогольные напитки и нарушали общественный порядок. Продолжая совершать правонарушения, хулиганы набросились на копа и один из них нанес милиционеру телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что у пострадавшего диагностировали закрытую травму головы и сотрясение головного мозга. Злоумышленников задержали. По факту нападения на полицейского открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).