Группа пьяных мужчин избила полицейского в Киевской области

В Национальной полиции сообщили об избиении участкового офицера.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в Борисполе - группа мужчин, находясь в алкогольном опьянении, нанесла телесные повреждения полицейскому.
"Сотрудник правоохранительных органов во время службы по обеспечению охраны общественного порядка сделал замечание молодым людям, которые распивали алкогольные напитки и нарушали общественный порядок. Продолжая совершать правонарушения, хулиганы набросились на копа и один из них нанес милиционеру телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что у пострадавшего диагностировали закрытую травму головы и сотрясение головного мозга. Злоумышленников задержали. По факту нападения на полицейского открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 23 апреля, в Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, у которого при себе была граната.